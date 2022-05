Van Quickenborne start campagne voor meer pleziervaart

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne zet samen met de sector de schouders onder de campagne #Samenhetwaterop, ter promotie van de pleziervaart. Het aantal pleziervaarders blijft wel stijgen, maar er is nog heel wat groeimarge mogelijk in vergelijking met onze buurlanden.

In de maand mei zetten Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV), de watersportclubs en Sport Vlaanderen de pleziervaart in de kijker met de campagne #Samenhetwaterop. Minister Van Quickenborne kwam de aftrap geven van de campagne in Nieuwpoort en lichtte er zijn verdere plannen voor de sector toe

Ondanks de coronacrisis bleef het aantal pleziervaarders op onze Noordzee de voorbije jaren groeien. Het succes van zeiliconen als Emma Plasschaert, de democratisering van de sector en de vernieuwde regelgeving zijn zaken die hier allemaal toe bijdragen. Maar als we vergelijken met onze buurlanden, dan is er echter nog heel wat groeimarge mogelijk. Van Quickenborne zet daarom samen met de sector de schouders onder deze campagne ter promotie van de pleziervaart.

Door de democratisering van de sport en de clubs wordt een breder doelpubliek aangesproken, want de registratie van pleziervaartuigen is nu voor iedereen goedkoper. Ook werd er de voorbije jaren een gefaseerde hervorming van de regelgeving omtrent pleziervaart doorgevoerd in overleg met de sector. Zo kreeg de opleiding voor het behalen van het vaarbrevet een opfrissing. Samen met de lancering van de app maakt dat de pleziervaart toegankelijker, veiliger en moderner.