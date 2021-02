Van Quickenborne op gevangenisbezoek: 'Dankbaar voor inspanningen gedetineerden'

Tijdens de rondleiding bezocht de minister de werkateliers van de gevangenis. Bij het begin van de coronapandemie hebben gedetineerden in Brugge daar bijna 43.000 mondmaskers genaaid. Ook de vuurschalen, die gemaakt worden in de lasafdeling bleken populair. In de kerstperiode, toen mensen werd aangeraden om hun familie buiten te ontvangen, zijn er 150 van verkocht.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: 'Het personeel en de gedetineerden leverden al heel wat inspanningen in moeilijke omstandigheden. Dat besef ik ten volle en ik wil hen hiervoor bedanken. We hebben corona in de mate van het mogelijke kunnen buitenhouden en moeten nu blijven volhouden. Ook in de gevangenissen zullen de coronamaatregelen geen dag langer worden opgelegd dan nodig.'

In februari moesten zo'n 150 gevangenen in quarantaine. Alles samen zijn 13 gedetineerden besmet geraakt. Op dit ogenblik is de gevangenis in Brugge coronavrij. Gisteren zijn de eerste verpleegkundigen van de ziekenhuisafdeling gevaccineerd.