Van Quickenborne onder verhoogd toezicht, in safehouse

Minister van justitie Vincent Van Quickenborne wordt opnieuw bedreigd, allicht uit het Nederlandse drugsmilieu. De buurt rond zijn huis in Kortrijk is ook vandaag weer afgezet door de politie. Het federaal parket spreekt van een ernstige dreiging. De Minister en zijn gezin verblijven opnieuw in...

Combi's van de politie zorgen er ook donderdag voor dat er niemand in of uit de straat kan waar het huis van de minister staat. Hoe ernstig de bedreiging is, is nog niet duidelijk. Het federaal parket spreekt wel van een precaire situatie. De minister en zijn gezin verblijven vandaag ook opnieuw in een safehouse.

Eind september moest Van Quickenborne en zijn familie al eens onderduiken in een safehouse nadat er een wagen met zware wapens gevonden was bij zijn woning. Drie verdachte Nederlanders zijn kort nadien opgepakt en overgeleverd aan ons land.

LEES OOK: