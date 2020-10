Van Quickenborne minister: "De plicht roept"

"Ik had dit graag verder gedaan," schrijft Van Quickenborne in een open brief aan zijn stadsgenoten. "Maar de plicht roept. De premier en mijn partij hebben mij gevraagd. Ik heb hier lang over nagedacht. Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan. Wat we in Kortrijk doen met onze ploeg, moet ook in ons land mogelijk zijn."

Eerder minister

Van Quickenborne was eerder staatssecretaris van administratieve vereenvoudiging, later vicepremier en minister van Pensioenen in de regering-Di Rupo. Hij zette meteen een pensioenhervorming op de sporen, maar eind 2012 ruilde hij de Wetstraat voor de Leiestraat in Kortrijk om burgemeester te worden van de West-Vlaamse stad. Hij verraste toen vriend en Stefaan De Clerck (CD&V) door te breken met 150 jaar christendemocratisch bestuur in de stad aan de Leie.

Bij de lokale verkiezingen van 2018 werd de lokale lijst Team Burgemeester - gebouwd rond Open Vld en lijsttrekker Van Quickenborne - afgetekend de grootste partij. Van Quickenborne kon burgemeester blijven en zette zijn ambt verder met dezelfde coalitie. Intussen bleef Van Quickenborne zetelen in het federaal parlement. Hij werd bij de federale verkiezingen van 2019 opnieuw Open Vld-lijsttrekker voor de Kamer.

Steun voor Lachaert

In aanloop naar de voorzittersverkiezingen bij Open Vld, schaarde Van Quickenborne zich achter Egbert Lachaert. Toen die laatste het haalde en de voorzittersfakkel van Gwendolyn Rutten overnam, nam Van Quickenborne in de Kamer de plaats in van Lachaert als Kamerfractieleider.

En nu wordt hij dus weer minister: "De dagelijkse taken als burgemeester draag ik over aan Ruth Vandenberghe. Ruth wordt burgemeester en zal dat, met mijn steun, maar ook met de volle steun van onze collega's bij de N-VA en sp.a, fantastisch doen."