Van Quickenborne keert terug naar federale regering

Van Quickenborne was in het verleden al minister van Pensioenen, minister van Ondernemen en staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging. Ditmaal zou hij gelinkt worden aan de bevoegdheid Justitie.

Van Quickenborne is momenteel fractieleider van Open Vld in de Kamer en burgemeester van Kortrijk. Wat daar de gevolgen kunnen zijn, lees je hier. Rond deze tijd vindt het deelnemingscongres van de Vlaamse liberalen plaats.

Ondertussen komen er al heel wat reacties uit Kortrijk. Zo is er applaus op alle banken bij coalitiepartner Sp.a, ondermeer van Schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene en Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weyts. (lees verder onder de tweets)

Proficiat @VincentVQ met je nieuwe opdracht! Samen in @8500Kortrijk , samen in Brussel. Good luck!

Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) klinkt dan weer verrast op Twitter (lees verder onder de tweet):

Nooit gedacht dat je @8500Kortrijk zou inruilen voor een Paars Groen mandaat. Ben bak bier kwijt Zeer graag met je samengewerkt. Ik blijf keihard doorknallen aan wat we samen begonnen, ons BSV, Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen. Tot binnenkort @VincentVQ pic.twitter.com/w09QSKFlTO

Ook felicitaties bij oppositiepartij CD&V, die hoopt dat Van Quickenborne Kortrijk niet zal vergeten. Felix De Clerck kijkt al uit naar de nieuwe burgemeester. Eenzelfde geluid horen we bij Matti Vandemaele van Groen in Kortrijk. (lees verder onder de tweets)

Veel succes aan @VincentVQ als minister. Ook op federaal vlak veel dossiers voor Kortrijk! Het is ook uitkijken naar de nieuwe burgemeester van Kortrijk. Hopelijk iemand die met veel goesting kiest voor onze stad en samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Proficiat @VincentVQ als kersvers minister. Ook vanuit Brussel is er veel mogelijk voor #Kortrijk . En nu samen met de andere Vivaldipartijen knallen voor alle Belgen.

Vlaams Belang-kopstuk Wouter Vermeersch zegt dan weer dat Van Quickenborne woordbreuk pleegt tegenover de Kortrijkzanen. Volgens Vermeersch tast het z'n geloofwaardigheid nog verder aan. 'Hij beloofde ook dat de VLD zou opschuiven naar rechts, maar hij vormt nu de meest linkse en anti-Vlaamse regering ooit.'

Succes, Vincent Van Quickenborne! Maar vraag mij af of hij geknipte persoon is om #straffeloosheid #justitie aan te pakken. In #Kortrijk blijft ruim 30% criminele feiten onopgehelderd en dus ongestraft. Aanpakken straffeloosheid wordt dé uitdaging van nieuwe minister. #GrKortrijk

— Wouter Vermeersch (@WouterVermeersc) September 30, 2020