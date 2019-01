Vanmiddag heeft ook Open VLD zijn lijsttrekkers bekend gemaakt voor de komende verkiezingen op 26 mei. Anders dan in Antwerpen en Brussel kiezen de liberalen in West-Vlaanderen voor de te verwachten namen: Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne.

De liberalen haalden in West-Vlaanderen een goed resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en spelen dan ook hun boegbeelden en burgemeesters volop uit. Bart Tommelein, uittredend Vlaams Minister, zal de Vlaamse lijst trekken. Vincent Van Quickenborne, die in Kortrijk een monsterscore haalde, zal de Kamerlijst trekken. In 2014 haalde de Open VLD 3 verkozenen voor het Vlaams parlement en 2 verkozenen federaal.