Van Quickenborne: "Diensten hebben oren en ogen in gesloten chatgroepen"

Zo heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne donderdag in Terzake gereageerd op de arrestaties in Oost- en West-Vlaanderen van zeven mensen die plannen smeedden om een terreuraanslag te plegen.

"Men heeft die mensen tijdig gedetecteerd en is kunnen tussenkomen. Dat is niet toevallig. Onze inlichtingendiensten zijn vandaag versterkt en hebben merkelijk meer personeel en tools. Dankzij een wet die vorig jaar is gestemd hebben ze oren en ogen gekregen om in gesloten chatgroepen te patrouilleren en tussen te komen indien dat nodig is, en dat is opnieuw gebeurd vandaag", legde Van Quickenborne uit.

De arrestaties tonen voor Van Quickenborne aan dat het jihadisme als ideologie niet dood is en jonge mensen vatbaar blijven voor extremistisch gedachtengoed. Bovendien kunnen ze op heel korte termijn radicaliseren. "We moeten zeer waakzaam zijn", zei de minister, die beklemtoonde dat de Belgische autoriteiten veel hebben geleerd uit de aanslagen van 2016. Zo ontstond onder meer de OCAD-lijst, een lijst waarop de hoofdverdachte van deze terreurplannen stond.

In Oost- en West-Vlaanderen zijn zeven mensen opgepakt die plannen smeedden om een terreuraanslag te plegen. De verdachten hadden nog geen duidelijk doelwit, maar waren wel op zoek naar wapens. De meesten van hen zijn van Tsjetsjeense afkomst, drie hebben ook de Belgische nationaliteit. Het gaat om fervente aanhangers van Islamitische Staat.