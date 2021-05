Van Quickenborne brengt goed nieuws tijdens vissershulde

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne woonde maandag de vissershulde in Nieuwpoort bij. De havenstad herdenkt er haar op zee overleden en vermiste vissers. De plechtigheid stond dit jaar in teken van de veiligheid aan boord.

Op Sinksenmaandag bracht Minister Van Quickenborne, naast toelichting over zijn strengere veiligheidsmaatregelen aan boord, ook goed nieuws over de integratie van de professionele hengelvissers op zee in de Belgische vissersvloot. Dat is vooral goed nieuws voor Nieuwpoort, die al jarenlang vragende partij was voor deze regeling.

Door de wetgeving aan te passen kunnen de hengelvissers nu officieel Nieuwpoortse vissers worden. Tot nu toe moesten ze uitwijken naar Nederland om voor hun vaartuig een nummer en een officiële vislicentie te krijgen.

"Het gevolg daarvan was dat ze vijftig procent van hun vangsten moesten aanbieden aan Nederlandse vismijnen. Dat kwam niet ten goede aan onze economie. Dat zal nu veranderen. Voor het einde van het jaar hopen we dat helemaal rond te kunnen hebben", legt Minister Van Quickenborne uit.

Na de toelichting van de minister werden de vissersvaartuigen gezegend. De volledige plechtigheid verliep volgens de veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn.

De plechtigheid werd beëindigd met een bloemenhulde door de officiële instanties en de families van Nieuwpoortse vissers die het leven lieten op zee.