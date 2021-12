Van Quickenborne bezoekt Noordzee Drones

Noordzee Drones, gelegen in het kloppend hart van Zeebrugge, geeft zowel praktijk- als theorielessen om mensen op te leiden tot professionele drone piloten. Ze zetten in op innovatie, expertise en nieuwe technologieën. Het bedrijf steunt projecten door hun ervaringen te delen. Zo werkte Noordzee Drones al samen met UGent, HoGent, Vives, ILVO, Inagro, ML2Grow, IRIS thermovision en nog veel meer.

Het bedrijf is inmiddels goed geïnstalleerd in Zeebrugge en groeit als professionele dronehaven. De haven biedt nu perspectieven in één van de meest vooruitstrevende sectoren, een sector in volle bloei. Er is potentieel om grote drone-industrie aan te trekken, zoals toekomstige plannen bij de Marine van Defensie met de onbemande heli drones.

Minister Vincent Van Quickenborne vindt dat de maritieme sector, die van groot economisch belang is voor ons land, goed beveiligd moet zijn. “Drones bieden enorm veel nieuwe mogelijkheden om erop toe te zien dat onbevoegden zich geen toegang verschaffen. Dit is belangrijk in de strijd tegen drugshandel, transmigratie en georganiseerde criminaliteit. We werken volop aan een nieuwe wet maritieme beveiliging waarin het wettelijk kader hiervoor wordt voorzien. Dit uiteraard met respect voor de privacy.“

De CEO van Noordzee Drones, Elwin Van Herck, is vereerd en dankbaar met de komst van de Minister: “Er zijn heel wat mogelijkheden met drones in de haven van Zeebrugge en op de Noordzee. Het is goed dat we het met dit bezoek nog eens in de kijker kunnen zetten. Heel wat bevoegdheden van Minister Van Quickenborne staan dan ook direct in relatie met onze sector. Naast de uiteenzetting van ons opleidingscentrum zullen we de Minister zelf ook eens laten vliegen met een drone."