Van Quickenborne behoudt steun Open VLD-voorzitter Ongena

Waarnemend voorzitter van Open VLD Tom Ongena behoudt het vertrouwen in vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. "Ik heb het gevoel dat men iets probeert te zoeken dat er niet is", zei hij maandagavond.

De partijgenoot van Ongena is maandag verder betrokken geraakt bij een 'plasincident', waarbij hij nu zelf te zien is op beelden van politiecamera's, enkele uren nadat een aantal van de gasten op zijn verjaardagsfeest van vorige maand tegen een combi van de politie hadden geplast. Van Quickenborne had eerder verklaard dat hij niet op de hoogte was van het incident, maar berichtgeving van VRT NWS zaait twijfel bij dat verhaal.

"Ik steun hem nog, omdat de feiten zoals ze nu overkomen niet tonen dat hij bij het incident zelf betrokken is", zei Ongena maandagavond tijdens een voorzittersdebat dat door VOKA was georganiseerd.

"Uit de info waar ik op dit moment over beschik, weet ik dat hij niet bij het incident zelf betrokken is. Ik heb het gevoel dat men iets probeert te zoeken dat er niet is", aldus Ongena, die hoopt dat de feitelijke daders zwaar gestraft worden.

