"Van mer naar merde": Drukte aan kust laat sporen na

De Proper Strandlopers hebben in Oostende een triest record gevestigd: 3200 liter zwerfvuil. In Blankenberge liep de afvalberg zelfs op tot 8 ton. Voor burgemeester Prasse is het genoeg. De politie gaat, op het strand, gas-boetes uitschrijven voor wie nog afval achterlaat.

Gisteren in de late namiddag was het nog altijd druk aan zee. Hoogtij tegen de avond zorgde ervoor dat mensen halsoverkop hun plekje in het zand verlieten om verder op te schuiven naar de dijk. De sporen van die volksverhuizing waren duidelijk zichtbaar. Overal bleven restjes eten, drinken, flesjes, blikken, luiers en zelfs ligbedden liggen.

"Gedegouteerd"

De proper strandlopers hebben hun werk nu de stranden vol met afval liggen. "Letterlijk van mer naar merde", laten ze weten op Facebook met enkele filmpjes en foto's om de problematiek te schetsen.

Ze hebben in Oostende alleen al 3200 liter zwerfvuil geraapt. Vorig jaar was dat 'nog maar' 2000 liter. "We hebben in een dag tijd evenveel strandafval verzameld als de totale zomer vorig jaar", zegt Tim Corbisier.

"Mensen vroegen ons of het wel normaal was, wat er aan het gebeuren was. Ze vonden het degoutant. We zijn dan maar zelf gaan kijken en inderdaad, het was een apocalyps aan de vloedlijn. Gelukkig, naarmate we ruimden, begonnen mensen zich spontaan aan te melden om mee te helpen." (Lees verder onder de foto.)

In Blankenberge is het nog erger gesteld. Daar haalde de stadsdienst 8000 kilogram afval op. Voor burgemeester Bjorn Prasse is er een lijn overschreden. "Ik heb deze morgen al contact gehad met onze korpschef en de opdracht gegeven om de komende dagen samen met de gasvaststellers, de politie en de preventiedienst actief het strand op te gaan en mensen ook te bekeuren."

GAS-boetes dus, vanaf 58 euro. Niet dat Blankenberge niets doet. Er staan 150 vuilnisbakken op het strand alleen al, die worden meermaals per dag leeg gemaakt.