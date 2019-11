Van Marcke stopt verkoop van keukens

Door de verschuivingen zullen er functies binnen het bedrijf verdwijnen. Werknemers van wie de functie verdwijnt, krijgen de kans om binnen het bedrijf te solliciteren.

Van Marcke wil zich in de toekomst toespitsen op professionele klanten en onlineverkoop. Particulieren zullen nog steeds welkom zijn, maar worden aangemoedigd om samen te werken met een professionele installateur. Het bedrijf zal ook enkele afdelingen samenvoegen. Zo worden de verkoop- en aankoopafdeling samengevoegd tot een grote afdeling die wereldwijd de aankoop en verkoop verzorgt.

Door de veranderingen zullen bepaalde functies binnen het bedrijf verdwijnen. Al vielen er voorlopig nog geen ontslagen. "Op vandaag heeft niemand ontslag gekregen want Van Marcke heeft de ambitie om zo veel mogelijk medewerkers intern te laten heroriënteren. Enkel als er geen 'match' is, zal gedacht worden aan ontslag", staat te lezen in een persbericht. Over hoeveel functies het precies gaat, is momenteel niet duidelijk. Volgens het bedrijf zelf is het aantal betrokken medewerkers kleiner dan het aantal openstaande vacatures.