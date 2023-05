Van juwelen tot ijsjes: Albanese inbreker veroordeeld voor hele reeks inbraken en pogingen

De politiezone Het Houtsche kreeg eind oktober 2021 een oproep voor een beschadigde omheining in Oostkamp. Drie dagen eerder had de bewoner al melding gemaakt van twee verdachte personen die hadden aangebeld. Hun Peugeot met Franse nummerplaat kon gelinkt worden aan een woninginbraak in Turnhout en enkele andere feiten in die regio.

Dankzij camera's met nummerplaatherkenning en telefonieonderzoek ontdekten de speurders dat de man in totaal zelfs in aanmerking kwam voor negentien inbraken en twintig pogingen. Zijn landgenoot was bij ongeveer de helft van de feiten betrokken. Na zijn arrestatie in Hongarije ontkende die eerst zijn aandeel in de inbraken, maar uiteindelijk legde hij toch bekentenissen af.

Juwelen en ijsjes

Van 8 oktober tot 18 december 2021 sloeg de bende vooral toe in de streek van Ieper, maar bijvoorbeeld ook in Ninove, Rochefort en Kapellen. Meestal sloegen ze een raam in om juwelen buit te kunnen maken. Daarnaast had de bende het onder andere ook gemunt op horloges, jassen, geld, elektronica en zelfs ijsjes. Vooral in een woning in Wingene kon de bende een grote slag slaan. Naast heel wat juwelen werden ook een alarmpistool, 10.000 euro en een fles dure champagne gestolen.

Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van liefst 200.000 euro toegewezen. De rechter veroordeelde de Albansees uiteindelijk tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Bovendien is zijn onmiddellijke aanhouding bevolen. Zijn kompaan kreeg twee jaar effectieve celstraf opgelegd.