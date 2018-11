The Van Jets stoppen ermee. Na een afscheidsconcert op 31 oktober 2019 zet de Oostendse muziekgroep, in 2004 nog winnaar van Humo's Rock Rally, er een punt achter. Dat heeft de band dinsdagochtend zelf bekendgemaakt op Studio Brussel.

The Van Jets kwamen in 2004 aan de oppervlakte. Toen won de Oostendse rockband Humo's Rock Rally. Ze haalden het toen onder meer van Absynthe Minded en Milow. De band groeide met albums als 'Electric Soldiers', 'Halo' en 'Future Primitives' uit tot één van de vaste waardes in de vaderlandse rockscène. De band stond vijf keer op Rock Werchter en vijf keer op Pukkelpop en stond met vijf nummers op één in De Afrekening (Studio Brussel). Daarvan stond het nummer 'The Future' het langst op die plaats (7 weken).

De band kondigt nu haar afscheid aan. De groep rond frontman Johannes Verschaeve zal op 31 oktober 2019 een laatste keer spelen in de Ancienne Belgique. In totaal speelden The Van Jets acht keer in de AB.