van der Haar blijft Iserbyt voor in Tabor

Het droge parcours in Tabor zorgde net zoals bij de vrouwen voor een snelle wedstrijd. In de eerste twee rondes bleef alles dicht bij elkaar, een grote groep van acht bepaalde het wedstrijdverloop. In de derde ronde besloot Lars van der Haar even aan de boom te schudden en deelde hij een paar prikjes uit. Vanthourenhout pikte aan, net zoals Quinten Hermans en Toon Aerts, Eli Iserbyt volgde na drie rondes op drie seconden met Corné van Kessel. Laurens Sweeck gaf iets meer seconden prijs.

Zes leiders na vier rondes

Maar in de vierde, van acht, rondes, kwam alles nagenoeg bij elkaar en kregen we zes leiders: het duo Van der Haar en Toon Aerts, het duo Iserbyt-Vanthourenhout en het duo Van Kessel-Hermans. Die laatste kende pech en moest met een lekke band van fiets wisselen waardoor hij terugviel naar plek acht, na Laurens Sweeck en Vincent Baestaens. Omdat het tempo werd gedrukt in de vijfde ronde kon Hermans opnieuw de aansluiting maken, net zoals Sweeck en Baestaens.

van der Haar dicht kloofje met Iserbyt

Opnieuw acht leiders dus, waarop Michael Vanthourenhout besloot om te versnellen. Zonder succes, we doken de zesde ronde in met acht koplopers. Het was Eli Iserbyt die vervolgens besloot om na de balken even op de trappers te slaan. Hij kreeg een klein kloofje, maar dat werd weer gedicht door een sterke Lars van der Haar. Quinten Hermans moest alle zeilen bijzetten om naar hen toe te rijden, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout kregen het lastig, Sweeck, Baestaens en Van Kessel deden niet meer mee om de zege.

Iserbyt blijft leider

Nog twee rondes en Van der Haar besloot niet te wachten. Hij versnelde en dook finaal de slotronde in met één seconde voorsprong op Iserbyt, drie op Hermans. Aerts en Vanthourenhout volgden op 15 tellen. In een spannende finale probeerde Iserbyt het kloofje nog te dichten na de passage aan de balken, maar dat lukte niet en de veer brak bij de West-Vlaming. Van der Haar soleerde naar de zege, Iserbyt strandde op 11 seconden, Hermans finishte als derde op 15 tellen. Aerts is vierde, voor Vanthourenhout. Iserbyt leidt in het klassement met 205 punten, Van der Haar is tweede met 154 punten, Quinten Hermans volgt als derde met 153 punten.