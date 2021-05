Van chefkok tot festivalorganisator: "Blij met perspectief"

En ook uitbaters van cafés én restaurants zijn blij met dit perspectief.

"Dessert op terras"

"Eerst een grondige kuis, dan de mise-en-place opstarten", zegt Angelo Rosseel, topchef van sterrenrestaurant La Durée in Izegem. "Uiteindelijk zal het veel beter zijn. Het weer zal ook beter zijn. Hopelijk komt er een grote verandering. Tot 22 uur ok. We zullen het wel beredderen. En als we tot 23u30u op terras mogen, dan misschien een koffie en dessert op het terras".

"Mensen weer laten genieten"

Hans Verbeke van Buikrock in Deerlijk: "Wij zijn super tevreden en wij niet alleen, ook onze toeschouwers, ons publiek en zeker ook de artiesten. Het heeft veel te lang geduurd. Vorig jaar hebben we het moeten uitstellen en dit jaar kunnen we het eindelijk opnieuw organiseren in omstandigheden zoals het hoort.

We kunnen mensen laten genieten, dicht bij elkaar, zonder beperkende maatregelen. Zo hoort het. Hoeveel mensen verwachten jullie? Dat is moeilijk te zeggen, 5000 mensen hadden we op de eerste editie in 2019. Het was toen een beetje koffiedik kijken. We wisten niet wat we moesten verwachten. Dit jaar is het anders, we gaan voor drie festivaldagen. We zullen duizenden mensen mogen verwelkomen, alleen is het nog afwachten wanneer die precies zullen langskomen in Deerlijk".