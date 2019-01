Valse pannenkoekenverkopers opgepakt

Doorgaans krijgt u dan die zoete waren in ruil voor uw geld, maar lang niet altijd. Zo ook in Bellegem en Kortrijk waar minstens dertien gezinnen opgelicht werden door een koppel. Minstens, want de politie is nog op zoek naar meer mogelijke slachtoffers om aangifte te komen doen.

Tussen 17 december en 3 januari gingen de man en de vrouw uit Kortrijk bij mensen langs. De bewoners moesten op voorhand betalen, maar van de pannenkoeken hebben ze niets meer gezien. Het koppel is intussen opgepakt door agenten van de politiezone Vlas. Ze staan bekend voor soortgelijke feiten en worden voor de onderzoeksrechter geleid.