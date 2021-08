Valse itsmeberichten gaan rond, politie vraagt waakzaamheid

De politiezone Vlas waarschuwt daar nu voor. De vrouw kreeg deze week een sms van een Belgisch GSM-nummer, zogezegd van itsme, met de melding dat ze haar veiligheidsgegevens nog moest in orde brengen en vervolledigen.

Het slachtoffer klikte vervolgens verder op de link in het bericht en kwam terecht op een fake website. Op die website moest ze haar bankinstelling aanklikken uit een lijst met banken. Ze ging daarop in en kwam daarna op een andere webpagina terecht waar ze de pincode ingaf van haar lopende rekening. Daarna was de zogezegde update afgelopen. Enkele dagen later stelde ze vast dat er verschillende grote bedragen naar de webwinkel bol.com overgeschreven werden. Ze deed aangifte bij de politie en liet haar kaart blokkeren.

De politie vraagt op jouw hoede te zijn als je een dergelijke sms met een link krijgt. Itsme vraagt je nooit via mail of sms om je account te heractiveren en stuurt ook geen berichten rond voor een update.