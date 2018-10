Valse bommelder VIVES weer op de schoolbanken

De jongeman die verantwoordelijk is voor de valse bommelding in de hogeschoolcampus van Vives in Kortrijk eerder deze week, zit gewoon weer op de schoolbanken.

Door zijn flauwe grap moesten 1.300 studenten geëvacueerd worden. Ook die van de campus in Roeselare.



De student had enkele van zijn studiegenoten zondagavond een bericht gestuurd dat er de dag nadien een bom zou ontploffen op school. Zij verwittigden de directie. Uit voorzorg liet de politie de campussen in Kortrijk en Roeselare ontruimen. Nadat bleek het om een valse bommelding te gaan. De jongeman is zonder voorwaarden vrijgelaten en de school heeft voorlopig geen grond om hem van school weg te sturen. Naar verluidt is de jongeman zeer aangeslagen zijn en heeft hij zijn daad onvoldoende ingeschat.