Valse bankmedewerkers aan de voordeur: criminelen viseren oudere mensen. Nieuwe vorm van oplichting, zo gaan ze te werk

De daders bellen eerst hun slachtoffers op, spreken Nederlands, doen zich voor als bankmedewerker, en melden dat er geld verdwenen is van de bankrekening. Na het telefoongesprek komt er telkens een ‘collega bankmedewerker’ naar het huis van het slachtoffer, zogezegd om te helpen en het geld te recupereren.

In realiteit was het net het omgekeerde en werden de slachtoffers op dat moment voor een groot bedrag opgelicht. Er kon telkens ofwel geld overgeschreven worden naar de rekening van de daders, of er gebeurden fysieke of online aankopen met de bankkaart of er kon geld afgehaald worden via een bankautomaat, of een combinatie hiervan.

“In Kortrijk werden tussen 11 en 19 november al 4 bejaarde mensen (+ 80 jaar) het slachtoffer. Het is dus belangrijk dat ook hun kinderen en kleinkinderen meehelpen om hun (groot)ouders in te lichten over deze oplichtingspraktijken.”

4 recente feiten op dezelfde manier

Een bejaarde dame krijgt telefoon van een dame/heer die zegt dat ze bij BNP Paribas/KBC/andere gekende bankinstelling werkt en deelt mee dat er bijna 2.000 euro van de bejaarde dame haar rekening werd gehaald door criminelen.

De ‘bankmedewerker’ zegt tegen het slachtoffer dat ze het geld kunnen recupereren, maar dat ze daarvoor zo snel mogelijk haar bankkaart moet binnenbrengen bij de bank of dat ze de nodige bankverrichtingen moet doen. Gezien de hoge leeftijd van het slachtoffer stelt de bankmedewerker voor om een collega langs te sturen om te helpen. Even later staat er effectief iemand aan de voordeur van het slachtoffer, wat het vertrouwen doet groeien bij de slachtoffers. Daarop worden ter plaatse enkele handelingen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld:

de bankcode en bankkaart worden gevraagd of ontfutseld

er worden een kaartlezer en pc-banking gebruikt

de bankkaart wordt in twee geknipt en meegenomen

er wordt gezegd dat er een nieuwe bankkaart met pincode zal worden opgestuurd

de zogezegde bankmedewerker belt nog eens terug om te vragen of de andere collega al ter plaatse is

Nadien gebeuren diverse geldafhalingen, fysieke of online aankopen en ook overschrijvingen naar het buitenland. Er wordt geld van spaarrekeningen overgezet naar de zichtrekening, zodat ook dat geld kan gestolen worden. Slachtoffers zijn op die manier grote bedragen kwijt.

Tips

De politiezone VLAS wil dus haar inwoners waarschuwen en geeft deze tips: