Even paniek vanmiddag in en rond de gevangenis van Brugge, nadat de politie een melding kreeg dat er twee gedetineerden ontsnapt waren. Maar het bleek loos alarm.

Getuigen zeiden dat ze twee mensen hadden gezien op het dak van de gevangenis. Meteen rukte de politie massaal uit voor een klopjacht. In de gevangenis zelf was code rood van kracht. Niemand mocht binnen of buiten. Ook advocaten en cipiers niet. Maar een telling van de gedetineerden wees uit dat er niemand ontbrak. De politie onderzoekt nu of de melding een grap was.