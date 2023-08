Vallende sterren vannacht goed te zien

De weersomstandigheden lijken ideaal om heel wat vallende sterren te spotten. In de loop van de ochtend trekken de laatste buien weg en maakt het plaats voor brede opklaringen. Perfecte weersomstandigheden dus om vannacht de prachtige sterrenhemel te bewonderen.

Opstaan is de boodschap

De meteoren zijn te zien met het blote oog. Wie het spektakel wil bekijken, staat het best in de natuur op een open vlakte. Het beste moment om de vallende sterren te zien is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 4 uur. Dan zullen er zo'n 44 vallende sterren per uur te zien zijn, meldt Meteovista. Door de goede weersomstandigheden kan je ook enkele nachten hierna genieten van het schouwspel.