Vakbonden voeren actie voor hogere uitkeringen

De vakbonden voeren vandaag in heel het land acties om te eisen dat de werkgevers een overleg opstarten over hogere uitkeringen. Er was onder meer een actie in Roeselare. Daar overhandigden ze een ‘welvaartsenveloppe’ aan federaal minister van werk Nathalie Muylle.

“De strijd tegen armoede is een absolute prioriteit", aldus ACV, ABVV en ACLVB. Door de coronacrisis dreigen immers heel wat mensen hun baan kwijt te raken, en stijgt dus het risico op armoede", klinkt het.

De vakbonden vragen aan de regeringsonderhandelaars om alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens, het wettelijk minimumpensioen van 1.500 euro netto/maand in te voeren, de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen en de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

Welvaartsenveloppe voor minister Muylle

Door de coronapandemie werd de vorm van actievoeren aangepast. "De gezondheid is belangrijk, maar we willen ook de zaak onder de aandacht brengen", zegt ACV-woordvoerder David Vanbellingen. Dezelfde boodschap is er bij ABVV: "De bedoeling was om in elke provincie een of meerder acties te organiseren in lijn met de coronaregels", zegt woordvoerster Gina Heyrman. "Er zijn ludieke acties, acties via de sociale media en ook grotere acties zoals die in Limburg." Beide woordvoerders benadrukken dat door de acties geen bedrijven stilgelegd worden.

In West-Vlaanderen overhandigden de bonden een welvaartsenveloppe aan minister van Werk Nathalie Muylle. "Het ACV, ABVV en ACLVB vragen de minister om hun bezorgdheden mee te nemen in verder regeringsoverleg en om mee een signaal te geven aan de werkgeversorganisaties dat het ongepast is de welvaartsenveloppe aan andere dossiers te koppelen."