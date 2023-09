Vakbonden voeren actie aan Brugse gevangenis tegen overbevolking: "Straks hebben ze meer luxe in tentjes"

Voor alle duidelijkheid: er werd niet gestaakt. De cipiers zijn wel degelijk aan het werk gegaan. Het gaat om een ludieke actie. ACOD, ACV en VSOA hebben wel een stakingsaanzegging ingediend omdat de gesprekken niet goed verlopen.

"Het is een tikkende tijdbom en de overbevolking zorgt voor gevaarlijke situaties", zegt Annick Lambrecht die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open vld) aan de tand zal voelen in de senaat.

Met drie in eenpersoonscel

Concreet klagen ze de overbevolking in de gevangenis aan. In Brugge is er plaats voor een 500-tal mannelijke gedetineerden. Momenteel zitten er meer dan 750.

Iets meer dan 50 gedetineerden slapen op een matras op de grond. De cellen zitten overvol, in een eenpersoonscel zitten drie gedetineerden. En dat zorgt voor onhygiënische situaties en agressie. “Verschillende nationaliteiten zitten samen, dat zorgt voor wrevel. Ze werken dat uit op ons, als we de deur openen van hun cel”, vertelt een cipier.

Bovendien zorgt de overbevolking voor een vertraging van het systeem. “Voedselbedeling bijvoorbeeld duurt de helft langer omdat er meer mensen zijn, maar niet meer werkkrachten.” (lees verder onder de foto)

"Detentiehuis biedt geen soelaas"

Minister van Justitie Van Quickenborne wil meer mensen opsluiten, ook kortgestraften, maar voorziet niet per se meer plaatsen of meer personeel, zeggen de bonden. "Het detentiehuis in Kortrijk - waar plaats is voor kortgestraften - biedt geen soelaas. De voorwaarden om erin te mogen zijn heel strikt. Dat moet hier in de gevangenis gecontroleerd worden, maar administratief is daar onvoldoende personeel voor. Terwijl er dus eigenlijk nog plaats is in het detentiehuis", zegt Sandra Droissart, woordvoerder voor ACOD West-Vlaanderen.

"Het personeel verdrinkt, en het gebouw kan het aantal gevangenen niet meer aan. Wij vragen nú voor een oplossing."

Job is niet meer aantrekkelijk

Volgens de bonden zijn er twee oorzaken voor het personeelstekort: de besparingen van enkele jaren geleden die nooit terug opgelost zijn, en de job die niet meer aantrekkelijk is door de problematiek van de overbevolking.

Toch vertelt een bewaker hoe graag ze haar job doet. "Ik vind het nog altijd een mooi beroep. Je kan heel veel betekenen. Maar in plaats dat wij ons kunnen focussen op hersteldetentie, worden we nog te vaak geconfronteerd met agressie. Als de middelen er zijn, is dit een hele aantrekkelijke job."

Annick Lambrecht van Vooruit denkt bijvoorbeeld aan meer enkelbanden tot er meer plekken zijn in de gevangenis.