Vakbonden AZ Sint-Jan willen dat gekibbel stopt en willen geen privatisering

De vakbonden komen met dit bericht naar buiten na het politiek gekibbel over de ziekenhuizen. Het personeel heeft hier geen boodschap aan, zeggen de vakbonden. Ze willen zekerheid over hun statuut en het voortbestaan van het AZ Sint-Jan als sterk openbaar ziekenhuis. De vakbonden zijn niet tegen een fusie en blijven achter hun directie staan. Alexander Haesaert (ACOD): “In Oostende wordt met modder gegooid naar het AZ Sint-Jan en zijn bestuurders. Ook in Brugge dreigt het de verkeerde kant op te gaan: ook daar wordt er gebekvecht over een eventuele fusie tussen de Brugse ziekenhuizen. En ook hier wil men de weg van privatisering bewandelen.”

Spiergerol en stoerdoenerij

Johan Beernaert, (ACV): “Heeft iemand van de politici rekening gehouden met wat het personeel hierover moet denken? Denkt men echt dat het spiergerol en stoerdoenerij indruk maakt op het personeel? Helemaal niet, het personeel heeft hieraan geen boodschap maar wenst zekerheid over hun personeelsstatuut en het voortbestaan van het AZ Sint-Jan als sterk openbaar ziekenhuis.”

Jurgen Andries (VSOA): “De drie vakorganisaties bevestigen hun vertrouwen in de directie van het AZ Sint-Jan om tot een gedragen oplossing te komen.”

