Vakbond vreest voor verdere toekomst Balta

De vakbonden bij tapijtenproducent Balta uit Sint-Baafs-Vijve maken zich zorgen over de verkoop van enkele afdelingen van het bedrijf.

Zoals bekend wil Balta enkele afdelingen verkopen net als de merknaam. Daarmee hoopt de groep haar schuldenlast onder controle te krijgen. Balta zelf behoudt wel nog de tapijttegels met productie in Tielt. De 2500 mensen die voor Balta werken, hoeven volgens het bedrijf de komende twee jaar niet te vrezen voor hun job. Maar de vakbond heeft daar twijfels bij.

"Ze hebben beloofd dat er voor de werknemers de komende twee jaar niets zal veranderen. Maar na die twee jaar is er misschien een kans dat Victoria de productie uit Sint-Baafs-Vijve naar Groot-Brittannië overbrengt, aangezien dat toch de grootste afnemer is van het kamerbreed tapijt. De gebouwen in Tielt zijn al lang niet meer van Balta, maar van de bank", zegt vakbondsman Tyno Parmentier van het ABVV Textiel.

