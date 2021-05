Vakbond vraagt aandacht voor noodlijdende busbouwers

Met deze gemeenschappelijke vakbondsactie vragen de transport- en metaalarbeiderscentrales van het ABVV aandacht voor de acute situatie van twee noodlijdende sectoren: de Vlaamse busbouw- en touringcarsector.

Om de lokale tewerkstelling te vrijwaren is het volgens de vakbondsorganisaties van groot belang dat De Lijn en ook privébedrijven hun bussen en touringcars lokaal bestellen. Bij Van Hool of VDL in Roeselare bijvoorbeeld.

Ook is het cruciaal dat de coronasteun behouden blijft zolang dat nodig is.

Het voorbije jaar waren meer dan 4.000 buschauffeurs grotendeels tijdelijk werkloos door de coronamaatregelen. Het virus heeft er diep ingehakt bij de sector van de busreizen, de vakbond vraagt de overheid om de steunmaatregelen nog het hele jaar te laten doorlopen.