Vakbond: "Slordigheden mogelijk door hoge werkdruk"

In de woonzorgcentra gelden strikte procedures over het bewaren van medicatie, maar door het personeelstekort en de hoge werkdruk bestaat de kans dat er slordigheden gebeuren. Dat zeggen de vakbonden nu het debat over veiligheid in de zorg opnieuw aanwakkert na de feiten in een woonzorgcentrum...

Het Laatste Nieuws schrijft donderdag dat er allerlei zaken fout liepen in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke. Woensdag raakte bekend dat daar sinds 2020 een gerechtelijk onderzoek loopt naar drie verdachte overlijdens door een overdosis insuline, en verdachte ziektebeelden bij vijf andere bewoners.

Strikte procedures

Volgens HLN had een undercoverjournalist vrije toegang tot de kast met medicijnen. "Insuline moet veilig bewaard worden achter slot en grendel, daar mag je niet zomaar aankunnen", zegt Bjorn Mous, secretaris van de socialistische vakbond BBTK in Kortrijk.

"Er zijn tal van protocollen om de veiligheid in de woonzorgcentra te garanderen. De feiten in Oostrozebeke ken ik uiteraard niet, maar het personeelstekort en de hoge werkdruk in de sector zijn een oud zeer. Daardoor loopt het soms fout. Zo moet er in de privésector 's nachts een verpleegkundige aanwezig zijn per zestig bewoners, maar in sommige gevallen staat een zorgkundige er helemaal alleen voor. Voor wzc die onder OCMW's vallen, zoals De Rozenberg, ligt de bestaffing in theorie iets hoger, maar ook daar is er een acuut personeelsgebrek."

"Meer inspecties"

Mous wijst erop dat de vakbonden niet alleen meer personeel willen, maar ook vragende partij zijn voor meer inspecties.

Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) liet woensdag al weten dat haar diensten niet op de hoogte waren van problemen in het woonzorgcentrum en dat er vandaag een inspectie zal plaatsvinden.