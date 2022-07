Vakantiekamp stopgezet na felle brand in Beauvoorde, 108 kinderen geëvacueerd

In Beauvoorde heeft een felle brand gewoed op een hoeve. Daar is ook een vakantiekamp aan de gang, alle kinderen zijn geëvacueerd. De brand is intussen onder controle, weet de brandweerzone Westhoek. Er wordt wel aangeraden ramen en deuren te sluiten.

Het vuur brak uit rond half tien vanmorgen, op De Boerderie in de Groeneplaats in Beauvoorde bij Veurne. Dat is een jeugdverblijfcentrum op een hoeve. Het vuur woedt hevig, er zijn ook ontploffingen gehoord. De 108 kinderen vanuit heel Vlaanderen, allemaal lagere schoolkinderen, konden op tijd weg en zijn opgevangen in feestzaal Driekoningen.

Het vuur is ontstaan in een loods achter het slaapverblijf, dat heeft ook schade opgelopen, vooral door de rook en het water. Het kamp wordt daardoor meteen stopgezet.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. De brandweer raadt daarom aan ramen en deuren dicht te houden, en stuurt een Be-Alert uit. "Een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse om de verspreiding in kaart te brengen en na te gaan welke maatregelen er moeten genomen worden om de asbestvervuiling op te ruimen," zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "Via communicatiekanalen van Stad Veurne en Brandweer Westhoek zijn bijkomende richtlijnen uitgestuurd om de bevolking te informeren over mogelijke vervuiling bij hun woning."