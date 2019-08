Vakantiegangers zijn vrijgevig met hun bloed

Op het Rubensplein in Knokke-Heist hebben 167 mensen gisteravond bloed gegeven en dat is opmerkelijk veel. "Vorig jaar hadden we bijna 300 bloedonors. We willen het record elk jaar verbreken en een voorbeeld stellen voor heel Vlaanderen", zegt Peter Warlop van het Rode Kruis Knokke-Heist.

Clara

Op het evenement kwam ook de kleine Clara langs. Door haar immuunziekte heeft ze maar liefst elke week bloedplasma nodig. Door het bloed is ze nu echt aan de beterhand. "Ze groeit eindelijk en ze komt goed aan. Het is een vrolijke meid", zegt haar mama Melanie Clemens.

70 procent van bevolking heeft ooit eens bloed nodig

"Bloeddonoren zijn helden", zegt het Rode Kruis. 70 procent van alle mensen heeft ooit in zijn leven bloed nodig. Slechts drie procent is donor en dat blijft een ontstellend laag cijfer.

Wie bloed wil doneren kan dat vandaag nog in Knokke-Heist tussen 16 en 20 uur.