Vakantiecentrum Petit Rouge in Blankenberge sluit de deuren

Vakantiecentrum Petit Rouge op de Zeedijk van Blankenberge sluit in januari 2020 definitief de deuren. Het vakantiecentrum is eigendom van de socialistische mutualiteit Voorzorg Limburg.

De historische gevel werd altijd bewaard als bouwkundig erfgoed, maar het gebouw wordt nu toch afgebroken. Er komen appartementen in de plaats. Alle dertig werknemers in het vakantiecentrum hebben begin deze week hun ontslag gekregen. Het centrum sluit op 12 januari.

Het hotel was ooit een van de eerste gebouwen op de dijk van Blankenberge en werd later uitgebouwd tot succesvol hotel met ongeveer 78 kamers. In 1995 kocht de socialistische mutualiteit van Limburg het hotel. Daarvoor kregen ze subsidies, tot grote ergernis van uitbaters van privé-hotels in de badstad. Zij protesteerden bij de heropening van Petit Rouge in 2001 tegen concurrentievervalsing via subsidies aan hotels uit het sociaal toerisme.

Drie jaar na de opening werd Petit Rouge te koop aangeboden. Uiteindelijk werd het gebouw onlangs verkocht aan een bouwpromotor die er een nieuwbouwproject wil opstarten. Normaal gezien wilden de uitbaters het hotel nog openhouden tot eind 2020, maar de voorzijde van het gebouw is in een te slechte staat. Zo vielen vorige week nog brokstukken van de gevel en moesten er balkons gestut worden.