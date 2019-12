Vaders herdenken overleden dochters

Zaterdag liepen twee West-Vlaamse papa’s van Gent naar Kortrijk voor de Warmste Week. Via hun loopevent ‘Papa’s For Life’ wilden ze hun overleden dochters eren en geld inzamelen voor de vzw Boven de Wolken.

Lenny uit Ledegem en Gijs uit Ruiselede verloren beide een kind. Ter nagedachtenis van hun dochters organiseerden ze in het kader van Music For Life het loopevent Papa’s For Life. Zaterdag gingen ze van start aan het UZ in Gent. Daar werd de dochter van Gijs verzorgd. Afwisselend liepen ze naar de strooiweide in Kortrijk. Daar werd de dochter van Lenny uitgestrooid.

Met hun actie willen ze geld inzamelen voor de vzw Boven De Wolken. Fotografen nemen op vrijwillige basis foto’s van overleden kinderen. Het evenement sponsoren kan kan via een vrije bijdrage op het rekeningnummer BE75 0017 6474 5551 met de vermelding ‘Papa’s for Life’. Een financiële duw in de rug voor 'Boven de Wolken' kan tot en met zondag 22 december om 23u59.

Bekijk de reportage op 23 december.