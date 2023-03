De landbouwer uit Waardamme bij Oostkamp, die half november vorig jaar zijn twee dochtertjes om het leven bracht, blijft ook vanuit de cel zijn ex-vrouw stalken. Die dient nu een klacht in tegen hem, voor belaging.

De man belt z'n ex-vrouw op en schrijft haar brieven. Zij heeft er genoeg van en dient via haar advocaat nu dus een klacht in. Ze krijgt psychologische hulp. De landbouwer moet maandag al voor de rechter komen. Niet voor de kindermoord, maar voor verkrachting van zijn ex, en voor slagen en verwondingen.

