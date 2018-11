Vader verongelukte Sharon neemt deel aan rally die hij met dochter zou rijden

Vader James (46) en vriend Bjorn Six (23) waren afgelopen vrijdag druk in de weer om de Mercedes 190 op punt te stellen. Vlak voor het fatale ongeval in Vleteren reed Sharon nog in de prijzen met deze wagen als copiloot van haar vader tijdens de Hemicuda Rally. Op het dak en de zijkanten van hun wagen werden foto's aangebracht van Sharon. James roept zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen van Sharon op om vandaag, zaterdag, te verzamelen in de de publiekszone van KP Lavano in Moeskroen.

Er loopt momenteel een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De familie van Sharon verdenkt de bestuurder, haar ex, van doodslag.