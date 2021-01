Vader Tommelein krijgt als een van de eersten coronavaccin

In Oostende en Ieper start vandaag, donderdag, de vaccinatie van bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Jef Tommelein, de vader van Oostends burgemeester Bart Tommelein, is toevallig bij de eersten die het vaccin krijgt.

In Oostende startte het vaccineren donderdagmorgen in woonzorgcentrum Sint-Monica en woonzorgcentrum Godtschalk. Jef Tommelein, de vader van burgemeester Bart Tommelein, kwam als een van de eersten aan de beurt. Hij is toevallig één van de 95 bewoners van een assistentiewoning in Stijn, de afdeling met de serviceflats van wzc Sint-Monica.

Amper vier van de 95 bewoners liet zich niet vaccineren. Het vaccineren liep ook hier vlot. De temperatuur van de mensen wordt genomen voor ze een vaccin krijgen. Wie geen koorts heeft (en dat gold voor iedereen) krijgt een prikje. Na de bewoners van de assistentiewoningen zijn de 131 bewoners van het woonzorgcentrum zelf aan de beurt.

Huize Zonnelied in Ieper vaccineert vandaag

Ook in Ieper startte vandaag het vaccineren tegen covid-19. Daar kregen de bewoners van Huize Zonelied op de middag hun eerste dosis. Het echtpaar Lena Robbe en Werner Vanbesien hadden de vaccinprimeur voor de Westhoek. Lena Robbe: "Wij zijn bij de gelukkigen, als we verdediging krijgen. Ik hoop dat het voor iedereen lukt. Als de hele familie hier meedoet, dan gaan we weer eens goedendag kunnen zeggen in de kamer. Nu mogen we niet, en moeten we in de gang blijven en aan de deur goedendag zeggen. Dat gaat plezier doen om eens een babbeltje te kunnen slaan". In Zonnelied worden 170 inwoners ingeënt. Slechts een iemand weigerde het vaccin.

Zonnelied is tijdens de tweede golf zwaar getroffen, met 54 zieken, en een aantal sterfgevallen. De vaccinaties zijn dus zeer welkom. Tegen morgenavond zijn alle inwoners gevaccineerd, en met het verwachte overschot kunnen ze dan al beginnen aan de behandeling van het personeel.