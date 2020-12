Vader slachtoffertje gifmoord: "opgelucht, maar vergeven nooit"

Kenny Dewerchin, de vader van Ferre is vooral blij dat na drie en een half jaar eindelijk gerechtigheid is geschied. De gruwelijke daad van zijn ex-vrouw zal hij haar echter nooit kunnen vergeven.

Ook voor zijn nieuwe vriendin Sharon blijft Ferre voor altijd een sterretje aan de hemel, dat nog een heel leven voor zich had. Want hoe zwaar of licht de straf ook voor de moeder, het jongetje komt niet meer terug.

Zeven dag lang kwamen Kenny en Sharon vanuit Menen naar het assisenhof in Brugge afgezakt. Lang niet alle vragen zijn opgelost, maar ook zonder de waarheid te kennen zijn ze opgelucht. De vrouw uit Zwevegem zal in maart vier jaar vast zitten. In principe kan ze één jaar later al de vrijlating vragen. Hun advocaat meester Vermassen: "Zolang ze niet bekent, zal ze zeker zeven of acht jaar zitten. Dat is ergens een troost. Als ze vrijkomt is dat onder zware voorwaarden". Vergeven wat Ann V. haar zoontje heeft aangedaan zit er niet in.

