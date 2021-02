Vader slachtoffer kruisboogmoord: "Het was een crème van een gast"

"We zijn redelijk zelfstandig opgevoed. Ik vind dat ook nog altijd een meerwaarde, want we wisten wat verantwoordelijkheid was", vertelde ze bij het begin van haar getuigenis. Na een afgesprongen relatie belandde Bjorn De Vrieze enkele weken in psychiatrie, waarna hij zich liet behandelen door een psychotherapeute. "Toen hebben we pas vernomen dat hij vond dat we eigenlijk te weinig tijd hadden voor hen", getuigde vader De Vrieze.

Bieke De Vrieze vertelde ook dat haar broer niet graag studeerde. "In het middelbaar geraakte hij er wel door, maar hij deed niet graag een boek open." Na een mislukte studie handelswetenschappen koos het slachtoffer voor een job in de horeca. Uiteindelijk ging hij aan de slag in de slagerij van zijn vader. "Die opleiding heeft hij toen met glans gedaan. Hij was er heel fier op dat hij de eerste van de klas was", aldus mama Gudrun Vandeginste.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zou het slachtoffer voor Open Vld op de lijst staan in Tielt. "Ik heb dan zijn plaats ingenomen en ik was onmiddellijk verkozen. Dat toont hoe graag hij gezien was. Het was echt een crème van een gast", vertelde vader Hans. De Vrieze was ook een supporter van Club Brugge. "Hij stak de draak met menige mauven (Anderlecht-supporters red.) in de beenhouwerij, zoals zijn laatste klant Dirk", herinnerde zijn moeder zich.

Een tweetal jaar voor zijn dood werd het slachtoffer getroffen door een hartstilstand. Volgens zijn ouders was dat te wijten aan een combinatie van oververmoeidheid, een lage hartslag en zijn alcoholgebruik van die avond. In eerste instantie dacht de moeder van het slachtoffer op de dag van de feiten dan ook aan een hartfalen.

Gudrun Vandeginste legde ten slotte uit dat ze die middag Bjorn nog had gezien door de achteruitkijkspiegel van haar wagen. "En ik zie hem nog altijd zitten. Hij was content, want het was mooi weer en hij ging met de moto gaan rijden. Dat is het laatste beeld van hem, het staat op mijn netvlies gebrand." Ze las ook een uitgebreide tekst voor, deels dezelfde als op de begrafenis van het slachtoffer. "1.005 dagen later zit ik nog altijd in diezelfde slechte Hollywoodthriller."

De burgerlijke partijen ergeren zich ook duidelijk aan de houding van de beschuldigde. "Voor ons gevoel is Bjorn op de reconstructie een tweede keer vermoord. Zijn spijtbetuigingen zijn totaal ongeloofwaardig. Enkel het redden van zijn eigen vel telt. Hij heeft Bjorn geëxecuteerd om Sarita te krijgen."

Ook de relaties van het slachtoffer kwamen tijdens de getuigenissen aan bod. Bjorn De Vrieze had ongeveer vijf jaar lang een relatie met Stephanie B. "Ik heb altijd gedacht dat die twee weer gingen samenkomen. Ik zag dat als een mooi koppel", vertelde Hans De Vrieze. Met zijn nieuwe vriendin Sarita V. was het slachtoffer al een huis gaan bezichtigen, terwijl hij in eerste instantie de boot afhield. "Bjorn heeft ook altijd gezegd dat Jordy de kindjes ging kunnen blijven zien. Toen Jordy daar 's nachts eens aan de deur stond, heeft hij hem nog eten gegeven en terug naar huis gevoerd."