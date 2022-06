Vader riskeert vijf jaar cel voor ontvoering en verkrachting van ex-vriendje van dochter

Volgens de beklaagden werd de 21-jarige vrouw afgeperst door het slachtoffer. Mouhammad H. kreeg op 13 juni 2021 een eerste keer rake klappen van Hani (23) en Haroun J. (20), de broers van de ex-vriendin. Vijf dagen later dacht het slachtoffer in Brugge een afspraakje te hebben met zijn ex-vriendin.

Seksueel misbruik

Daar werd hij meegenomen naar een woning in Menen. Hij werd opnieuw afgetuigd en deze keer ook seksueel mishandeld. Zo werd hij door de vader van zijn ex-vriendin gedwongen om de zoon oraal te bevredigen. Met een stuk glas werd bovendien in het achterwerk van het slachtoffer gesneden. Op een filmpje van de feiten is ook te zien hoe iemand zijn penis tegen het achterste van de slachtoffer duwt, waardoor het lijkt alsof die ook anaal wordt verkracht.

Nadien werd het slachtoffer ook nog vastgebonden en opgesloten in een garage in Brugge. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij niet naar de politie zou stappen. Niet veel later deed het slachtoffer al zijn verhaal aan een vrouw die hem onderdak had gegeven. De inkervingen op zijn billen konden nog vastgesteld worden.

Lastigvallen en afpersen

Het openbaar ministerie eiste vijf jaar effectieve celstraf voor de vader en de broer van de ex-vriendin. De andere broer en het meisje hangen 18 maanden en een jaar cel boven het hoofd. Alle beklaagden wezen op de dubieuze rol van het slachtoffer. Na de breuk bleef hij het meisje lastigvallen en afpersen. Zo dreigde Mouhammad H. pikante foto's van zijn ex-vriendin te verspreiden.

De rechtbank doet uitspraak op 27 juni.