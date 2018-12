Francky Vanbrabant uit Desselgem die midden vorige maand het hoederechter over zijn ontvoerde dochter kreeg, wacht nog steeds op haar. Zijn ex nam het zesjarige dochtertje eind vorig jaar mee naar Slovenië.

Van Brabant trok naar de rechtbank en kreeg vorige maand gelijk. Hij hoopte snel zijn dochter naar Desselgem te krijgen. Toen hij haar ging ophalen in Slovenië bleek zijn dochter ziek. De moeder heeft trouwens beroep aangetekend en nu volgt een definitieve beslissing over twee weken. Van Brabant ging de voorbije jaren bijna wekelijks zijn dochter bezoeken in Slovenië en reed daarvoor telkens met zijn wagen zo’n 2400 km.

Lees ook