Vader en zoon zijn hoofd- en adjunct-beiaardier in Brugse Halletoren

De beiaard in de Halletoren van Brugge is een échte familiezaak geworden. Vader Wim Berteloot is de huidige stadsbeiaardier, en hij krijgt nu het gezelschap van z’n zoon Brecht als adjunct. Met z'n amper 21 jaar is hij de jongste stadsbeiaardier van de provincie.

De vorige plaatsvervangend of adjunct-beiaardier is ermee gestopt, dus moest de stad op zoek naar een nieuwe adjunct. Nico Blontrock, schepen van Cultuur Brugge: "Toen zijn we uitgekomen bij Brecht, dat is de zoon van onze huidige stadsbeiaardier Wim Berteloot. Hij is kon de nodige adelbrieven voorleggen, hij is afgestudeerd aan de beiaardschool in Mechelen. En trouwens: het aantal kandidaat beiaardiers die in onze regio wonen, is op één hand te tellen."

Wim Berteloot, stadsbeiaardier Brugge: "Ik ben daar bijzonder fier op. Toen ik begon in 2008-2009 als adjunct, heeft mij dat een boost heeft gegeven om mij te profileren. Brugge is een unieke plek, alle beiaardiers spelen hier graag. En als je die kans krijgt, dan is dat formidabel. En als je zoon dan in die plaats mag komen, dan ben je meer dan tevreden."

Het is de bedoeling dat Brecht als adjunct-beiaardier vader Wim alleen vervangt als hij niet kan spelen.