Vader en zoon patrouilleren na weekend vol inbraken

Een burgerwacht, het lijkt iets uit lang vervlogen tijden en toch gaan een vader en zoon sinds kort elke dag samen op inbrekersjacht in Assebroek.

Jimmy en Phoenix Miny houden een oogje in het zeil sinds er vorig weekend 10 inbraken waren in de Brugse deelgemeente. Ze gaan elke avond op ronde, vanaf de vooravond tot ongeveer 22-23 uur. De zoon neemt meestal de fiets, zodat hij snel kan wegrijden om hulp te halen, als er iets zou gebeuren.

“We doen dit omdat mijn buur redelijk angstig was omdat er maandag op de rolluiken geklopt werd. Die vrouw was doodsbang. Het zijn hier allemaal oudere mensen dus ik heb het initiatief genomen om zelf te patrouilleren. Als ik iets verdachts zie, dan bellen we de politie.”

De politie juicht sociale controle toe, maar raadt burgers af om zelf actief in te grijpen als er iets gebeurt.