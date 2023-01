Vader en zoon overleden na CO-intoxicatie

Deze ochtend is een gezin met drie zonen in Hooglede bewusteloos aangetroffen na een CO-intoxicatie. De vader en zijn zestienjarige zoon zijn overleden. De andere drie gezinsleden worden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Nadat de ouders niet zijn komen opdagen op een geplande afspraak is alarm geslagen. Om iets voor tien uur is het gezin door de hulpdiensten aangetroffen in de Honzebroekstraat in Hooglede, bij Roeselare. Het parket en de wetsdokter zijn ter plaatse.

"Dat hakt er behoorlijk in, vooral als vader van een gezin met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie", zegt burgemeester Frederik Demeyere.

De ouders van het gezin zijn zaakvoerders van het Roeselaarse familiebedrijf Sidegro voor onder meer afbraakwerken en containerverhuur.

Update

De precieze oorzaak van de CO-vergiftiging in een woning in de Honzebroekstraat in Hooglede is nog niet bekend, maar het parket kan nu met zekerheid bevestigen dat het wel degelijk om CO-intoxicatie ging. "De moeder en de jongste zoon hebben een tijd in een decompressiekamer gelegen in het AZ Sint-Jan en zijn aan de beterhand", zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. "De middelste zoon ligt nog altijd op de dienst intensieve zorg."