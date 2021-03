Vaccins worden sneller geleverd aan vaccinatiecentra

De 'delay' tussen het toekomen van vaccins en de aflevering ervan aan vaccinatiecentra wordt op korte termijn ingekort. "Nu zitten we aan een vijftal dagen, we gaan dat nu optimaliseren en terugbrengen naar drie dagen", aldus Dirk Ramaekers , voorzitter...

"We zijn meerdere stappen aan het zetten om die doorlooptijden zo kort mogelijk te houden", vertelt Ramaekers op de wekelijkse persbriefing van de taskforce vaccinatie. "We gaan de tijd tussen aankomst van de vaccins en de levering naar vaccinatiecentra terugbrengen naar drie dagen."

Altijd wat delay

Anderzijds wordt er ook gewerkt om de doorlooptijd tussen aankomst van een vaccin in ons land en de effectieve inenting ervan in te korten, want die bedraagt op dit moment zo'n 14 dagen. "Enige delay zal er altijd zijn, zeker omdat we pas uitnodigingen versturen als er zekerheid is dat het vaccin er zal zijn", klinkt het verder. De taskforce benadrukt ook dat het uitnodigingsyssteem op dit moment goed werkt en dat de overgrote meerderheid er correct gebruik van maakt.

Momenteel wordt ook een tool ontwikkeld die het makkelijker moet maken om mensen met onderliggende aandoeningen, die in een volgende fase aan bod komen, uit te nodigen. Daarmee kunnen huisartsen aanduiden welke patiënten volgens hen vervroegd in aanmerking komen voor een vaccin.

Vanaf april

Dat systeem zal vanaf 2 april beschikbaar zijn, zodat de uitnodigingen voor de risicopatiënten in april kunnen vertrekken. "De overgrote meerderheid zal vlot gedetecteerd kunnen worden", aldus Dirk Ramaekers, die benadrukt dat het systeem volledig GDPR-gewijs en juridisch is afgeklopt.