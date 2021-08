Vaccinatiecentrum trekt de wijken in

Bij de eerste vaccinatieronde hebben mensen in bepaalde wijken hun prik gemist, vaak omdat ze moeilijker te bereiken zijn. Tachtig procent van de Oostendenaars is dan wel gevaccineerd, in sommige delen van de stad is dat een stuk minder. Met open vaccinatiedagen wil de stad dat aantal omhoog krijgen. Zoals vandaag bij sociale kruidenier voor menses in armoede Antenne. Daar motiveerden ze hun bezoekers om langs te komen.

Taal en prioriteiten

Hilde Timmerman, populatiemanager eerstelijnzone Oostende - Bredene: We denken dat een aantal mensen geen uitnodiging krijgt omdat het adres nog niet gekend is. Er is voor sommige mensen ook de taalbarrière. De brief is moeilijk te begrijpen. En voor aantal mensen is het niet prioritair om gevaccineerd te worden, wellicht hebben zij andere zorgen." Vandaag kwam er bij de sociale kruidenier een tiental mensen langs. Niet echt heel veel, maar toch heeft dit zin. Voor de open vaccinatiedagen in de andere wijken worden flyers uitgedeeld. En er zal ook een camper rondtrekken om mensen te vaccineren.