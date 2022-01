Vaccinatiecentrum Roeselare op kruissnelheid

De boostercampagne zit op veel plaatsen op kruissnelheid. In het vaccinatiecentrum in Roeselare werken ze zelfs zeven dagen op zeven door om iedereen zo snel mogelijk een boostervaccin toe te dienen.

Momenteel is ruim driekwart van de 18-plussers in Midden West-Vlaanderen nu gevaccineerd. Tegen het einde van deze maand moet iedereen die dat wenst er een boosterprik gekregen hebben. Het vaccinatiecentrum in Roeselare zit zelfs voor op dat schema en dat dankzij de 350 vrijwilligers die nu 7 op 7 vaccins blijven zetten.

Tot 2.000 vaccins per dag

“Het Vlaamse gewest zit aan een gemiddelde van 67% voor 18 en wij zitten aan 75%, dus het scheelt toch 10%. Het harde werk loont dus duidelijk”, vertelt centrum manager Maxime Vanden Broucke. “We zitten altijd aan een gemiddelde van 1.800 tot 2.000 mensen per dag ongeveer. En het is toch een tempo dat we willen aanhouden. Ik denk dat we het erover eens zijn dat iedereen wilt dat het zo snel mogelijk gedaan is natuurlijk, na 2 jaar. Dus hebben we een tandje bijgestoken. Doordat we 12 uur, 7 dagen op 7 vaccineren gaan we eindigen op 18 januari.”