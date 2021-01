Vaccinatiecentrum Furnevent klaar

Marc Vanden Bussche, burgemeester Koksijde: “Alveringem, Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort slaan de handen in elkaar om deze operatie tot een goed einde te brengen en kiezen met Furnevent voor een gezamenlijk vaccinatiecentrum. De vijf gemeentes werken nauw samen om ervoor te zorgen dat alle inwoners zich vlot en coronaproof kunnen laten inenten tegen COVID-19. Furnevent is vlot bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Het gebouw ligt centraal in de eerstelijnszone Westkust-Polder, is voldoende groot en is ook een langere tijd beschikbaar en het ligt niet ver van het ziekenhuis AZ West.”

Peter Roose, burgemeester Veurne: “Vandaag zijn de vier vaccinatielijnen in de grote hal van Furnevent geïnstalleerd. Naast de prikpunten zijn ook het onthaal en de wachtruimtes klaargezet. Het openbaar domein rond de evenementenhal zal binnenkort worden ingericht, zodat bezoekers makkelijk de weg zullen vinden. Stephan Wydooghe en Ann Mouton nemen de algemene coördinatie van het vaccinatiecentrum op zich. Ze worden hierin bijgestaan door vier verschillende werkgroepen (personeel, communicatie, logistiek en populatiemanagement), waarin medewerkers van alle vijf de gemeentes samenwerken.”

Bereikbaarheid

Bram Degrieck, burgemeester De Panne: “Het is nog even wachten op de start van de vaccinatiecampagne. Je zal een uitnodiging binnenkrijgen over wanneer jij je kan laten vaccineren! Het heeft geen zin om vroeger naar Furnevent te komen. Je wacht de uitnodiging af. Maar eens het licht op groen staat, zal je enkel via de Nijverheidsstraat toegang hebben tot Furnevent. Via de Albert I-laan zal je de zaal niet kunnen bereiken. Heb je een GPS? Kies dan voor Nijverheidsstraat 8 in Veurne. Er zal voldoende signalisatie staan om je te helpen de grote parking van Furnevent te vinden.”

