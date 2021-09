Vaccinatiecentrum Daverlo Brugge verhuist naar B-Park

In Brugge kan je vanaf woensdag op het winkelcentrum B-PARK terecht voor een coronatest. Want dan sluit het huidige testcentrum in Daverlo de deuren. In oktober sluit ook het vaccinatiecentrum in Boudewijn Seapark.

Het nieuwe test- en vaccinatiecentrum voor Brugge zit voortaan één van de leegstaande winkelpanden op B-PARK, het shoppingcenter langs de Blankenbergesteenweg. Vanaf woensdag kan je hier op afspraak dagelijks terecht voor een PCR-test. "We wilden dat de sporters weer gebruik konden maken van Daverlo," zegt burgemeester Dirk De fauw. "We hebben het sportcentrum verhuisd naar het cultuurcentrum, maar ook daar moeten weer culturele manifestaties kunnen doorgaan." (lees verder onder de foto)

Vanaf oktober zetten ze dus coronavaccins op B-PARK. Het vaccinatiecentrum in het Boudewijn Seapark zal dan weer dienst doen als schaatspiste. Brugge huurt de leegstaande winkelruimte op B-PARK voor een periode van zes maanden. "We hebben een zoektocht gedaan naar leegstaande locaties," licht De fauw toe. "Eén van de winkelpanden stond leeg. De eigenaars hebben een zeer voordelig tarief gegeven. Het is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer of met de fiets."



5.000 Bruggelingen krijgen deze maand nog een derde prik omdat ze een auto-immuunziekte hebben. Hoewel dit centrum een pak kleiner is dan de ijspiste, moet het volstaan voor een algemene derde prikronde. In Brugge kreeg 92,7 procent van de volwassen inwoners al twee corona-prikken. Een bijzonder goed cijfer in vergelijking met veel andere steden.

