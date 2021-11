Vaccinatiecentra zetten alle zeilen bij voor boosterspuit

Die vierde golf zullen we wellicht zoveel mogelijk moeten overwinnen met extra maatregelen en een boosterprik. Na de 85-plussers is het nu de beurt aan de 65-plussers die een extra prik krijgen. In Roeselare komen er nu dagelijks 1000 mensen langs. Centrummanager Lotte Duyck: "Er zijn ondertussen toch wat mensen gepasseerd: alle 65-plussers, ook de 85-plussers. Nu gaan we door met volgende deel van de bevolking dat zijn de zorgmedewerkers en de immuungerelateerde patiënten."

Veel weerstand tegen de derde boosterprik hoor je er weliswaar niet. Er moeten nog zo'n 45.000 mensen langskomen. Daarvoor staan zo'n 120 verpleegkundigen klaar en ook 200 gemotiveerde vrijwilligers die alles in goeie banen leiden. Die houden van hun job en de sfeer. Maar voor hun werk krijgen ze een sobere vrijwilligersvergoeding van 35 euro per dag.