Vaccinatiecentra gaan open, wanneer dat van jou?

Het gaat om de centra van Roeselare, Menen, Ieper, Poperinge, Tielt, Oostende en Torhout. Het is een bescheiden start, want er zijn niet zoveel vaccins beschikbaar. De eerste prikjes gaan allemaal naar mensen uit de zorg, die niet in een ziekenhuis of woonzorgcentrum werken, bijvoorbeeld een tandarts of thuisverpleegkundige.

In Roeselare werd Katty Ramon vanochtend als eerste gevaccineerd. Ze is 55 jaar en komt uit Lichtervelde. "Het was een complete verrassing. Ik heb de oproepingsmail pas gisteren gekregen. En ik vraag me af of ik het te danken heb aan het feit dat ik risicopatiënt ben of dat ik een opleiding volg in de zorg. Ik weet het niet, maar het was heel aangenaam."

De andere centra beginnen morgen, overmorgen of volgende week:

20 februari: Veurne, Blankenberge, Knokke-Heist, 21 februari: Diksmuide, 22 februari: Wevelgem, Brugge, Gistel, 23 februari: Kortrijk, Zwevegem, Waregem, Izegem, Zedelgem, Oostkamp, Sijsele, 24 februari: Bredene.

Oostende

In het Casino Kursaal van Oostende zijn vanmiddag de eerste spuitjes gezet in de grote vaccinatiecampagne tegen Covid 19. Vooral zorgverleners, tandartsen en verpleegkundigen kwamen vandaag aan de beurt. In de komende dagen zetten ze driehonderd vaccins van Astra Zeneca. Uiteindelijk moeten er in het Casino Kursaal ruim 70.000 mensen van Oostende en Middelkerke worden ingeënt.

Bekijk hieronder de reportage over de start van de vaccinatie in Oostende: