Vacatures in onderwijs geraken niet ingevuld: "Dringend iets doen aan lerarentekort"

Heel wat scholen hebben het moeilijk om voldoende leerkrachten te vinden. Dat terwijl er bij de VDAB op 1 september bijna 3.400 mensen een job in het onderwijs zochten. Sandra Leleu, directrice van het Atheneum in Ieper, getuigt.

In Vlaanderen gaat het om 1586 leerkrachten met een diploma en 1787 werkzoekenden zonder onderwijsdiploma. In West-Vlaanderen zijn dat 416 mensen, minder dan in 2020 (738). Er is dus een verbetering, maar volgens Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe uit Bredene (Vooruit), moet de overheid meer inspanningen leveren om mensen die in het onderwijs willen stappen te begeleiden.

Geen reactie op vacatures

Het lerarentekort is niets nieuws. Bij het Atheneum in Ieper krijgen ze enkele vacatures niet ingevuld. Toch maken ze de vacatures bekend bij VDAB, maar krijgen ze geen enkele reactie. "We vinden geen leerkracht islam en ook de zoektocht naar een een vervanger voor een zieke leerkracht draaide op niks uit. Jonge leerkrachten moeten bijspringen, terwijl zij ook al de handen vol hebben. En dan is er nog corona", zegt de directrice Sandra Leleu. "Wij hebben één leerkracht die afwezig is momenteel. Nederlands, geschiedenis, gedrag- en cultuurwetenschappen,... We hebben geen reacties gehad, geen sollicitaties binnengekregen. Die vervanging wordt ingevuld door collega's die extra uren doen, maar dat is een extra belasting voor hen."

De vacatures komen op de site van de VDAB terecht. Maar die zou meer kunnen doen, klink het.

Misschien lijsten doorsturen met mensen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt zodat we hen rechtstreeks kunnen contacteren. Misschien is de drempel groot voor sommige mensen, zeker voor korte vervangingen. Maar ik denk dat iedereen een eerste stap moet durven zetten in het onderwijs. Dat dat ook een ervaring is, dat je bijleert en er op die manier geleidelijk aan inrolt.

